Menino de 10 anos de Riolândia é contratado para a base do Corinthians 

João Cardoso, de 10 anos, foi contratado para a base do Corinthians. Ele começou a jogar em uma escolinha de futebol municipal e hoje se prepara para defender um dos maiores times da capital paulista.

A cidade de Riolândia/SP celebra uma importante conquista no cenário esportivo com a oficialização do vínculo de João Lucas, de apenas 10 anos, com o Sport Club Corinthians Paulista. O jovem atleta, que deu seus primeiros passos na escolinha de futebol do município, agora passa a integrar as categorias de base de um dos clubes mais tradicionais do país. A transição marca o início de uma trajetória profissional para o garoto, que se destacou nos campos locais pela sua habilidade e disciplina desde cedo.

O sucesso de João Lucas é fruto de um trabalho conjunto que envolve dedicação pessoal e suporte institucional. Sob a orientação do treinador Ivair, o menino contou com o incentivo direto da Secretaria Municipal de Esportes de Riolândia.

A chegada de João Cardoso ao Corinthians é vista com entusiasmo por toda a comunidade de Riolândia, servindo como exemplo de que o investimento em categorias de base pode transformar sonhos em oportunidades reais. Agora, vestindo a camisa do clube da capital, João Lucas inicia uma rotina de treinamentos de alto rendimento, levando o nome de sua cidade natal para os grandes centros do futebol brasileiro. A expectativa é que sua trajetória inspire outros jovens atletas do município a persistirem em seus objetivos esportivos.