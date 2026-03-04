Jorge Seba e Osvaldo Carvalho visitam obra de interligação dos bairros São Cosme e Jardim Universitário 

O prefeito de Votuporanga e o superintendente da Saev Ambiental estiveram no canteiro de obras; interligação foi anunciada na primeira quinzena de junho de 2024 e segue em ritmo lento, sem previsão para entrega.

Jorge Honorio

O prefeito de Jorge Seba (PSD) e o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, visitaram na tarde desta terça-feira (3.mar), a obra de execução do barramento com transposição entre os bairros São Cosme e Jardim Universitário. A intervenção já atingiu 84% de execução física e avança para as fases estruturais finais.

Anunciada na primeira quinzena de junho de 2024, a obra de interligação dos bairros avança lentamente entre paralisações e atrasos. A conclusão desta fase chegou a ser anunciada para dezembro do ano passado, contudo, o contrato com a construtora foi prorrogado até dia 17 de junho de 2026.

Durante a visita técnica desta terça-feira (3), foram apresentados os serviços já concluídos, como a execução integral das estacas, dos blocos de fundação dos dispositivos e das vigas principais, além do significativo avanço nas estruturas de pilares, cortinas e lajes do canal. As etapas estruturais mais complexas já foram executadas, restando principalmente complementações estruturais, intervenções de drenagem e acabamentos.

“Esta é uma obra muito esperada e que trará impacto direto no desenvolvimento das regiões Norte e Leste. É uma das mais importantes obras para os moradores daquela região. Estamos trabalhando para entregar uma cidade mais segura e sustentável para todos”, disse o prefeito Jorge Seba.

Já o superintendente Osvaldo Carvalho comentou: “Estamos com a parte estrutural praticamente consolidada, o que demonstra a solidez do planejamento técnico e do acompanhamento da obra. Agora avançamos para as etapas finais, mantendo o compromisso com a qualidade e com o cumprimento do cronograma”, destacou.

A obra é executada por empresa contratada mediante processo licitatório e integra o programa de governo da Prefeitura de Votuporanga, com investimento aproximado de R$ 5,2 milhões em recursos próprios da Saev Ambiental.

Barramento

O projeto contempla a construção de uma estrutura de recebimento, amortecimento e equalização das águas pluviais no entorno do Córrego Marinheirinho, a montante da Represa Municipal Prefeito Luiz De Haro. A estrutura tem como função reduzir a velocidade das águas de chuva, reter sedimentos e minimizar o carreamento de sólidos para o reservatório, prevenindo o assoreamento e ampliando a vida útil da Represa Municipal.