Meidão toma posse na Câmara e manda recado: “O que mais sei fazer é trabalhar pelo povo da minha cidade” 

O vereador de 84 anos chega para seu 12º mandato em Votuporanga, preenchendo o espaço deixado por Dr. Leandro que assumiu a Secretaria da Administração.

Jorge Honorio

O vereador Mehde Meidão (PSD) está oficialmente de volta à Câmara Municipal de Votuporanga/SP, após tomar posse durante a 38ª sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (27.out). O decano ocupou a cadeira deixada pelo agora vereador licenciado Dr. Leandro (PSD), que assumiu a Secretaria Municipal da Administração.

Após o juramento de posse, comandado pelo presidente da Casa de Leis, vereador Daniel David (MDB), Mehde Meidão, de 84 anos, assumiu seu 12º mandato como vereador de Votuporanga. No último pleito, ele obteve 582 votos, ficando com a primeira suplência do Partido Social Democrático.

Na mesma mesa onde atuava, cedida por Marcão Braz (PP), Mehde Meidão fez uso da palavra, pregando continuidade do trabalho e aproveitou para mandar recado sem detalhar o alvo: “Estou de volta a essa Casa de Leis, onde por 46 anos trabalhei para o povo do meu município. Quero dizer há quem possa interessar, que estou aqui novamente para trabalhar. Se as coisas não serão fáceis para mim, como diz alguém por aí, eu quero dizer o seguinte: não me preocupo com isso, pois exatamente o que eu mais sei é trabalhar pelo povo de minha cidade. Quero agradecer os nobres vereadores desta Casa e dizer que vim para esta Casa com o intuito de lutar pelo meu povo, que é aquilo que sempre fiz. Principalmente para as pessoas mais necessitadas de minha cidade no setor de saúde e educação”, discursou brevemente.

Ao final da sessão, ao Diário, Mehde Meidão desconversou em tom bem-humorado sobre o recado passado no discurso e garantiu: “Voltei cheio de energia para continuar o trabalho pelo meu povo.”