Copa do Brasil 2025: veja os mandos de campo das semifinais 

Sorteio realizado pela CBF definiu times que decidirão os confrontos em casa e também os mandos de campo da final da competição.

Sorteio realizado pela CBF na tarde da última quarta-feira definiu os mandos de campo dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro e Vasco serão mandantes da primeira partida, enquanto Corinthians e Fluminense decidirão em casa.

Jogos de ida

Cruzeiro x Corinthians

Vasco x Fluminense

“Já começamos algumas eliminatórias em casa, outras começamos fora. O primeiro jogo, independentemente de ser em casa ou fora, é sempre um jogo muito importante e pode dar o caminho para o que será o segundo jogo. Na nossa casa, vamos buscar o resultado positivo”, declarou Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro.

“Serão quatro clássicos. Não acredito que tenha vantagem considerável. A história de cada partida que vai definir tudo. Cada clube tem consciência daquilo que vai apresentar e que tenhamos quatro jogos de altíssimo nível”, afirmou Dorival Junior, técnico do Corinthians.

Jogos de volta

Corinthians x Cruzeiro

Fluminense x Vasco

“Para mim é indiferente jogar o primeiro fora ou em casa. São dois jogos difíceis, os dois times têm chances iguais. Até lá ainda tem muito tempo. Só depois do Brasileiro vamos conseguir nos preparar. Vamos procurar fazer o melhor quando chegar a hora”, disse Fernando Diniz, técnico do Vasco.

“Sempre falo de 180 minutos mais a disputa de pênaltis, que pode acontecer. O importante do mata-mata é fazer dois bons jogos. São grandes equipes, todos têm a crença de que podem passar, independentemente de jogar em casa ou fora”, destacou Luis Zubeldía, técnico do Fluminense.

Os jogos ocorrerão nos dias 10 e 14 de dezembro, depois da última rodada do Brasileirão, marcada para o dia 7 do mesmo mês.

Todos os envolvidos na disputa têm títulos da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão do torneio com seis taças (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018). O Corinthians é tri (1995, 2002 e 2009), enquanto Fluminense e Vasco têm um título cada, em 2007 e 2011, respectivamente.

Final

A CBF também sorteou os mandos de campo da final. O vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians será o mandante da primeira partida. Já quem vencer o duelo entre Vasco e Fluminense vai decidir o título em casa.

Premiação

Os classificados às quartas de final da Copa do Brasil receberam uma cota no valor de R$ 4.740.750. Veja as premiações para quem avançar às semifinais e final.

Semifinal: R$ 9.922.500

Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

Final (campeão): R$ 77.175.000

*Com informações do ge