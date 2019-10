Meidão confirma vinda de uma unidade Muffato a Votuporanga

Conforme já havíamos publicado em nossa edição de domingo, de que a rede de Supermercados Muffato irá colocar uma unidade sua no espaço do Morini Centro de Compras, o vereador e presidente da Câmara, Mehde Meidão Slaiman Kanso, confirmou da tribuna da Câmara na sessão ordinária que ocorreu na segunda-feira (21), que a nova loja âncora do espaço da Família Morini será inaugurada em dezembro próximo. Meidão aproveitou e repercutiu também a noticia de que a Rede Amigão de Supermercados oficializou a aquisição de duas unidades, da Matriz e Bairro Pozzobom, do Supermercados Santa Cruz.