Definido o formato do Paulistão Sicredi A2 2020

Na manhã desta quarta-feira, aconteceu na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista Sicredi A2 2020. Na reunião, os representantes dos 16 times que irão disputar o Paulistão A2, incluindo o presidente Marcello Stringari e o gerente de futebol Rafael Gatti, definiram pela manutenção da fórmula de disputa da competição. Marcello Stringari aprovou. “Gostamos da fórmula da competição, mantendo pontos corridos e classificando 8 equipes para a segunda fase, isso nos dá 50% de chance de classificação”, disse.

Sendo assim, os times jogarão em turno único na primeira fase, totalizando 15 jogos para cada equipe. Os oito melhores avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos são rebaixados.

As quartas de final, semifinal e final serão disputados em jogos de ida e volta, com decisão por pênaltis em caso de empate em pontos e saldo de gols. Os vencedores da semifinal ganham o direito de acesso ao Paulistão Sicredi 2021. Caso o Red Bull alcance a final, a vaga ficará para o terceiro colocado de acordo com a classificação geral do campeonato.

O torneio tem início previsto para o dia 22 de janeiro e término para 25 de abril, seguindo o calendário da CBF.

VAR

Na reunião, foi discutido sobre a possibilidade da utilização do VAR nas fases semifinal e final. O assunto será discutido posteriormente.

Lista de Inscritos

Assim como em 2018, o torneio contará com lista de inscrição de atletas. A Lista A poderá ter até 26 nomes, enquanto a Lista B, com atletas da base, tem número ilimitado. Para isso, o atleta precisa ter nascido até 1999 e estar registrado no clube em período mínimo de seis meses, além de ter defendido o clube em um torneio da FPF em 2019 ou antes. Serão permitidos, no máximo, cinco atletas da Lista B simultaneamente em campo.

O prazo final de inscrição será no dia 3 de março, antes da décima rodada.

Apresentação

A apresentação do elenco do Votuporanguense está marcada para o dia 18 de novembro. O time terá o comando do técnico Marcelo Henrique.