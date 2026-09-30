Votuporanga está entre os três melhores municípios do Brasil em Acesso à Saúde 

Município ocupa a 3ª colocação nacional no Ranking de Competitividade e avançou nos quatro indicadores que compõem o resultado.

Votuporanga conquistou a 3ª colocação nacional em Acesso à Saúde no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), entre 423 municípios brasileiros avaliados. O resultado também coloca o município na 2ª posição entre as cidades paulistas e confirma sua presença entre os melhores resultados nacionais no indicador.

O desempenho é formado por quatro indicadores, nos quais Votuporanga avançou em relação à edição anterior. O destaque fica para o Atendimento Pré-Natal, que chegou à 2ª colocação nacional, após avanço de três posições. Também houve evolução em Cobertura Vacinal, que passou à 22ª colocação; em Atenção Primária, que alcançou a 44ª posição; e em Saúde Suplementar, que avançou 23 posições, chegando à 105ª colocação.

O resultado reúne diferentes frentes de atuação da rede municipal de saúde e evidencia a evolução conjunta dos indicadores que compõem o pilar. No caso do pré-natal, a segunda colocação nacional coloca Votuporanga entre os dois melhores resultados do País nesse indicador.

“Quando Votuporanga aparece entre os três primeiros municípios do Brasil em Acesso à Saúde, estamos falando de um resultado que reúne diferentes áreas e, principalmente, o trabalho de muitos profissionais que estão diariamente na rede municipal. O avanço nos quatro indicadores mostra que temos uma política de saúde que vem sendo construída e aprimorada ao longo do tempo, com planejamento, acompanhamento dos resultados e investimento naquilo que realmente chega à população. O destaque do pré-natal nos deixa especialmente satisfeitos, porque representa um cuidado fundamental para as gestantes e os bebês. Esse reconhecimento é de toda a nossa rede e nos motiva a continuar avançando”, afirma o prefeito Jorge Seba (PSD).

Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix, a evolução nos quatro indicadores demonstra a importância do trabalho contínuo das equipes da rede municipal: “Ao analisarmos os quatro indicadores, percebemos que esse resultado é fruto de um trabalho contínuo das equipes da rede municipal. O avanço no pré-natal merece um destaque especial, porque envolve acompanhamento desde o início da gestação, vínculo com as equipes e cuidado ao longo de todo esse período. Ao mesmo tempo, a evolução nos demais indicadores mostra que estamos avançando em diferentes frentes do acesso à saúde”, afirma.

O resultado também pode ser dimensionado a partir de um recorte de municípios do Noroeste Paulista com mais de 80 mil habitantes presentes no levantamento. No pilar Acesso à Saúde, Votuporanga ocupa a 3ª colocação nacional, enquanto Birigui aparece na 45ª posição, Catanduva na 52ª, São José do Rio Preto na 88ª e Araçatuba na 149ª.

O comparativo considera as posições nacionais dos municípios dentro do mesmo pilar e contextualiza o desempenho de Votuporanga entre cidades da região incluídas no estudo.

Sobre o ranking

O Ranking de Competitividade dos Municípios 2026 avalia 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes e utiliza 65 indicadores distribuídos em 13 pilares e três dimensões: Instituições, Sociedade e Economia. Acesso à Saúde e Acesso à Educação integram a dimensão Sociedade.