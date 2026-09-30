Emprego: Votuporanga abre 214 vagas em agosto, aponta Caged 

Com o resultado, o município volta a ter saldo positivo na geração de empregos formais, já que em julho havia registrado o fechamento de 46 postos de trabalho com carteira assinada.

O Brasil criou 165,8 mil vagas de trabalho em agosto deste ano, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta terça-feira (29.set) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Segundo o MTE, o saldo é resultado de 2,29 milhões de admissões e 2,12 milhões de desligamentos.

O saldo do mês de agosto deste ano apresentou crescimento em relação ao mesmo período de 2025, quando o país teve uma criação de 154,6 mil postos de trabalho formal. O resultado também demonstra uma recuperação em relação a julho, quando o país registrou 55,9 mil postos formais.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 214 vagas, fruto da dinâmica entre 1.396 contratações e 1.182 demissões. Com o resultado, o município volta a ter saldo positivo na geração de empregos formais, já que em julho havia registrado o fechamento de 46 postos de trabalho com carteira assinada.

No oitavo mês de 2026, os resultados positivos em Votuporanga vieram, principalmente, do setor de Serviços (+115), seguido pela Indústria (+57) e pelo Comércio (+50). Já no “vermelho”, fecharam o período os setores da Agropecuária (-7) e da Construção (-1). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio real de admissão foi de R$ 2.410,74 em agosto, queda de 0,03% em relação a julho. Na comparação com agosto de 2025, houve alta real de 1,02%.

Na comparação com agosto do ano passado, também houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 2.386,43.