Médico de Fernandópolis morre em acidente em Mira Estrela 

Manoel Figueiredo Ortunho Neto, de 78 anos, pode ter sofrido um infarto antes da colisão contra um dos pilares do portal de entrada da cidade.

O médico Manoel Figueiredo Ortunho Neto, de 78 anos, de Fernandópolis/SP, morreu na manhã do último sábado (6.set), após um grave acidente no trecho final da Rodovia Cândido Brasil Estrela, em Mira Estrela/SP.

De acordo com informações, Manoel conduzia uma caminhonete Chevrolet/S10 quando colidiu contra um dos pilares do portal de entrada da cidade. Há suspeita de que o médico tenha sofrido um infarto antes da colisão, o que teria provocado a perda de controle do veículo.

Populares ainda tentaram socorrê-lo, mas ele ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito.

Além da carreira médica – ele era bastante conhecido na região por sua atuação nas áreas de Medicina do Trabalho e Pediatria -, Manoel era pai do ex-candidato a prefeito de Fernandópolis, Rodrigo Ortunho (Republicanos), atualmente servidor da Secretaria Estadual de Turismo e ex-secretário de Gestão na administração André Pessuto, e da empresária do setor automotivo Luciana Ortunho.

Ainda segundo apurado, o velório do médico ocorreu neste domingo (7) e o sepultamento foi realizado às 10h, no Cemitério da Consolação.