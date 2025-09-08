EJA: Educação de Jovens e Adultos está com inscrições abertas

Programa oferece material, transporte e alimentação gratuitos aos alunos, aulas são oferecidas no período noturno, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”

Você tem 15 anos ou mais e ainda não concluiu os anos iniciais do Ensino Fundamental? A oportunidade de retomar os estudos chegou! A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), do ciclo referente ao período entre 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

As aulas serão ministradas no período noturno, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, possibilitando que jovens e adultos conciliem a rotina diária com a volta à sala de aula.

As inscrições podem ser feitas diretamente no CEM, localizado na Rua Itacolomi, nº 3.095, bairro Patrimônio Velho, ou na própria Secretaria da Educação, na Rua Pernambuco, 4865.

Para se matricular, basta apresentar RG, Certidão de Nascimento ou Casamento e Comprovante de Residência.

Além da oportunidade de aprendizado, os estudantes contam com benefícios gratuitos como material escolar (caderno e lápis), transporte e alimentação.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones da escola: (17) 3421-4090; ou na Secretaria da Educação: (17) 3405-9750.