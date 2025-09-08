Panterinhas são superadas pela Ferroviária pelo Paulistão Sub-17 

O duelo disputado no último sábado (6), no Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga/SP, terminou com o placar de 1 a 0 para as mandantes. Votuporanguense busca reabilitação no próximo sábado, às 15h, na Toca da Pantera.

As Panterinhas do Clube Atlético Votuporanguense não resistiram a pressão e após ver a defesa ser vazada na segunda etapa acabaram superadas pela poderosa Ferroviária, na tarde do último sábado (6.set), no Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga/SP. O duelo foi válido pela segunda rodada da primeira fase do Paulista Feminino Sub-17 Petrobras.

Com a bola rolando, a equipe comandada pelo treinador Alcir de Camargo, conhecido como Tilim, que assumiu a responsabilidade de conduzir as jovens jogadoras nesta jornada histórica e inédita, tentou segurar um dos elencos mais fortes do futebol feminino do Brasil, contudo, aos 74 minutos, Ana, jogadora de camisa 14, balançou as redes alvinegras e sacramentou a vitória grená das mandantes.

Agora, com uma vitória e uma derrota na competição, as Panterinhas buscam reabilitação no próximo sábado (13), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra a representação vice-lanterna do Grupo 1, São Bento, que soma duas derrotas no torneio.

Campeonato Paulista Feminino Sub-17 Petrobras

Na primeira fase da competição os 14 clubes participantes estão divididos em dois grupos com sete participantes cada e jogam dentro de seus respectivos grupos em turno único. Os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam às quartas de final do torneio.

Nas quartas de final os oito clubes com melhor campanha se enfrentam em jogos de ida e volta com o vencedor no placar agradado avançando. Na semifinal da competição as equipes remanescentes disputam um lugar na final do torneio em confrontos de turno único.

O campeão será definido da mesma forma, os dois finalistas duelam em jogo único. Em caso de empate o vencedor do Campeonato Paulista Feminino Sub-17 será definido na disputa de penalidades.