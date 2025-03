Medicina Unifev oferece infraestrutura de excelência

Com uma estrutura completa e moderna, alunos têm acesso a diversos ambientes que simulam a realidade da prática médica.

A Unifev – Centro Universitário de Votuporanga oferece uma infraestrutura completa para o curso de Medicina, que é nota máxima no Ministério da Educação (MEC), visando proporcionar aos alunos um aprendizado de excelência. São mais de 40 mil m² de área construída, com salas de aula modernas e laboratórios equipados para uma formação prática.

De acordo com Otaide Flaviano de Sousa, supervisor de Laboratórios do câmpus Centro, a Instituição investe em tecnologia e equipamentos de ponta para garantir que os estudantes tenham acesso aos recursos necessários para o desenvolvimento de suas habilidades. “Entre os principais laboratórios, destacam-se o Laboratório de Anatomia Humana, que abriga um acervo de peças anatômicas de valor inestimável para o aprendizado dos futuros médicos, e o Laboratório de Simulação Realística, equipado com simuladores de alta fidelidade, que permitem que os estudantes pratiquem procedimentos médicos em cenários realistas, aprimorando suas habilidades clínicas e de tomada de decisão diante de uma experiência clínica simulada”, ressaltou.

Segundo o coordenador da graduação, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, a infraestrutura da Unifev é constantemente atualizada e segue rigorosamente as diretrizes curriculares, proporcionando cenários de ensino modernos e inovadores. “A estrutura do curso de Medicina da Unifev é projetada para proporcionar aos alunos uma formação completa e abrangente, preparando-os para os desafios da carreira médica e para o exercício da profissão com maestria, garantindo que tenham acesso aos melhores recursos para o seu aprendizado”, afirmou.

No Centro Universitário de Votuporanga, além dos laboratórios específicos, os estudantes de Medicina têm à disposição laboratórios de informática localizados no câmpus Centro e um Complexo Poliesportivo com quadras, piscinas, campo de futebol e pista de atletismo situado na Cidade Universitária.

“O curso conta ainda com um corpo docente altamente qualificado, formado por médicos e pesquisadores experientes, que compartilham seus conhecimentos com os alunos, contribuindo para a formação de profissionais competentes e comprometidos com a saúde da população”, finalizou o coordenador.

Estrutura

Conheça alguns laboratórios do curso de Medicina da Unifev:

Laboratórios de Anatomia: equipados com peças anatômicas reais e modelos 3D, os Laboratórios de Anatomia permitem que os alunos explorem o corpo humano em detalhes, aprofundando seus conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento do organismo.

Laboratórios de Semiologia e Semiotécnica: são projetados para que os alunos dominem técnicas e procedimentos essenciais ao atendimento de pacientes. Através da prática em manequins de habilidades, eles desenvolvem a confiança e a precisão necessárias para a prática clínica.

Laboratórios de Simulação: com equipamentos de última geração, os laboratórios de simulação recriam cenários clínicos complexos, permitindo que os alunos tomem decisões e pratiquem o trabalho em equipe em um ambiente seguro e controlado.

Ambulatórios: os ambulatórios oferecem atendimento à comunidade e proporcionam aos alunos a oportunidade de acompanhar consultas e procedimentos ambulatoriais, complementando a formação teórica com a prática clínica.

Bibliotecas e Salas de Estudo: a Instituição possui bibliotecas com acervo completo de livros, periódicos e bases de dados científicos, além de salas de estudo equipadas com recursos tecnológicos, que oferecem um ambiente propício para o estudo e a pesquisa.

Salas de Aula Modernas: as salas de aula são equipadas com recursos audiovisuais e tecnológicos, que facilitam a interação entre professores e alunos e tornam as aulas mais dinâmicas e interativas.

Vestibular 2025

O Vestibular de Medicina 2025 acontecerá no dia 8 de junho e a prova será aplicada em quatro cidades diferentes, ampliando o acesso dos candidatos ao processo seletivo. As inscrições podem ser realizadas pelo site unifev.edu.br/medvotu até o dia 26 de maio. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas na Central de Relacionamento da Unifev pelo WhatsApp: (17) 3405-9990.