Curso de Direito promoverá palestra alusiva ao Dia da Consciência Negra

O curso de Direito da Unifev realizará, no dia 13 de novembro, às 19h30, no Complexo Esportivo da Cidade Universitária, uma palestra alusiva ao Dia da Consciência Negra (20.out). A atividade, direcionada a alunos da graduação, egressos e comunidade em geral, visa fomentar a reflexão sobre a importância da data e a luta por igualdade racial.