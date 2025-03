Detentos tentam retornar de “saidinha” com drogas no corpo em Rio Preto 

Após passar por escaneamento corporal, suspeitos foram levados a hospital. Conforme o boletim de ocorrência, só um dos presos expeliu 20 porções. Todos os suspeitos ficaram retidos para investigação.

Policiais penais do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto/SP identificaram na segunda-feira (17.mar), por meio do escâner corporal, que sete detentos que retornaram da “saidinha” estavam com cápsulas de drogas no corpo.

Durante o procedimento de segurança, foram detectados objetos no corpo dos detentos. Eles foram levados ao Hospital de Base para a realização de exames.

Apenas um deles expeliu 20 cápsulas. As substâncias foram apreendidas e encaminhadas para perícia. Todos os detentos permaneceram sob custódia enquanto o caso é investigado pela polícia.