Medicina Unifev já formou 420 médicos que atuam em todo o Brasil

Egressos conquistam vagas em residências de excelência e reforçam a qualidade da formação oferecida pelo Centro Universitário.

Com 420 médicos formados e atuando em diferentes regiões do país, o curso de Medicina da Unifev segue consolidando sua reputação como referência nacional no ensino superior. Reconhecida com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), a graduação destaca-se por seus resultados expressivos, tanto na formação humanizada quanto na excelência técnica de seus egressos.

Um dos principais indicadores dessa qualidade são as aprovações em programas de residência médica altamente concorridos, oferecidos por instituições de prestígio em diversas especialidades. Entre os centros de destaque que acolhem ex-alunos da Unifev estão a Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) em Uberaba, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) em São José do Rio Preto, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em Campinas, Instituto Penido Burnier em Campinas, Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto e Santa Casas de São Paulo, Santos e São Carlos.

Segundo o coordenador do curso, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, esses resultados refletem não apenas o empenho dos estudantes, mas também o compromisso da Unifev com uma formação integral. “Nosso curso alia tecnologia, conhecimento científico e, principalmente, uma visão humanística da Medicina. Cada egresso que conquista seu espaço em uma residência de excelência é prova concreta de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Além da formação acadêmica de ponta, o curso também valoriza aspectos como a prática imediata em ambientes clínicos, metodologias ativas de ensino e forte apoio à pesquisa e extensão. A proposta pedagógica é estruturada para preparar os estudantes para os desafios da Medicina contemporânea, com foco na ética, na empatia e no cuidado centrado no paciente.

A coordenadora-adjunta do curso, Profa. Ma. Cristina Rocha Matarucco destacou o impacto do papel da Instituição na formação médica. “Com uma trajetória construída com seriedade e dedicação, a Medicina da Unifev segue transformando vidas e formando profissionais comprometidos com a saúde e o bem-estar da população” finalizou.