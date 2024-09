Curso de Medicina da Unifev participa do EPA/Anglo Araçatuba

Encontro de Profissões aconteceu no dia 5, oportunidade em que representantes do setor Comercial e do curso de Medicina apresentaram a infraestrutura disponibilizada pela Instituição para os alunos do Ensino Médio da escola.

Realizado no último dia 5 de setembro, das 18h30 às 22h, o Encontro de Profissões do Anglo Araçatuba (EPA), pertencente ao Grupo Zeta Educacional, foi um evento voltado para alunos do Ensino Médio, com a realização de palestras, painéis de discussão e stands de universidades. A Unifev participou apresentando seu curso de Medicina.