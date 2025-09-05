“Masculinidades em Transformação”: 1º encontro marca início de projeto pioneiro de combate à violência contra mulher em Votuporanga

Iniciativa visa romper o ciclo da violência contra a mulher com foco na conscientização e transformação de condutas masculinas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, deu início ao projeto “Masculinidades em Transformação”, cuja primeira atividade foi realizada no Senac Votuporanga nesta quarta-feira (3.set). A iniciativa é resultado de uma importante articulação entre a Prefeitura, o Senac, a CAEF – Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família, ligada à Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com um formato inédito na região, o projeto propõe a realização de oito encontros formativos com 16 homens atendidos pela CAEF, abordando temas como masculinidades, violência de gênero, divisão de tarefas e responsabilização. O objetivo é trabalhar, com os homens, a prevenção à reincidência da violência contra a mulher, incentivando uma mudança de comportamento e o desenvolvimento de relações mais respeitosas e igualitárias. O projeto marca um importante passo para uma política pública mais eficaz e restaurativa, que busca romper com o modelo puramente punitivo e atuar na raiz do problema: a construção social da masculinidade e seus impactos nas relações sociais e familiares.

A execução do projeto foi viabilizada por meio da atuação conjunta das instituições envolvidas. O Senac ficou responsável pela concepção pedagógica e realização dos encontros; a CAEF Votuporanga atuou na articulação interinstitucional e na viabilização das parcerias; a participação do Poder Judiciário também foi decisiva, através da atuação da Juíza da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Votuporanga, Dra. Gislaine Vendramini, que conduziu o direcionamento de verbas pecuniárias para a execução do projeto, realizado pela Prefeitura de Votuporanga.

O encontro inaugural contou com a presença de diversas autoridades do sistema de justiça e da rede de proteção. Do Poder Judiciário, participaram as juízas da Vara de Execuções Criminais, Dra. Gislaine Vendramini, e da 2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga, Dra. Bruna Marques Libânio Martins; além das promotoras de justiça Dra. Mariana Layra Braga e Dra. Ana Lúcia de Biazzi Pereira Ferreira Silva. Representando a Prefeitura participaram, a servidora chefe de Departamento de Suporte Administrativo da Secretaria de Direitos Humanos, Ana Paula Silva; Fabrício Kaiser técnico da Caef e Larissa Turollo, chefe regional de Atenção à Pessoa Egressa e Família da Região Norte. Pelo Senac, estavam, a gerente Eliane Godoi; a docente de Desenvolvimento Social formada em psicologia, Ana Flávia Govea; e também Eleise Galter Lotito e Luis Filipe Isac. A delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, Dra. Edna Rita de Oliveira Freitas; e o subtenente da Polícia Militar, Wellington Júnior Perinelli, também participaram.