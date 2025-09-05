Mulher procurada pela Justiça é presa em Votuporanga 

V.A. dos S., foi flagrada durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua Mariano Lima Braga.

Uma mulher que constava como procurada pela Justiça foi presa na noite desta quinta-feira (4.set), no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Mariano Lima Braga, quando visualizaram V.A. dos S., dentro de um imóvel e a chamaram no portão.

Em seguida, ao ser abordada, ela afirmou não ter conhecimento do mandado de prisão civil expedido contra ela.

A mulher foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.

A prisão civil é uma medida coercitiva prevista na legislação brasileira, utilizada para obrigar alguém a cumprir um dever civil, como a obrigação alimentícia ou a do depositário infiel.