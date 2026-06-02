Atletismo: Votuporanguenses brilham em provas na região 

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Associação Votuporanguense de Atletismo participou da Run Beer Brasil, em São José do Rio Preto, e do 3º Falcão Nervoso, em Araçatuba.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves em provas pela região.
No sábado (30.mai), o esquadrão votuporanguense participou da Run Beer Brasil, em São José do Rio Preto/SP, com percurso de 5km. Na prova, Karina Franzin venceu na categoria feminina, enquanto Carla Toschi, Lafaiete, José Carlos e Jorge Macaé também conquistaram um lugar no pódio. O resultado oficial da prova ainda não foi divulgado.
Já neste domingo (31), a equipe de Votuporanga marcou presença no 3º Falcão Nervoso, em Araçatuba/SP, com percurso de 5km e participação de aproximadamente 500 atletas. Na categoria feminina, Franciele Neves cravou a 5ª colocação geral. Já no masculino, Everaldo Gomes foi o 4º colocado geral. Fernando Prado foi o 1º na categoria 35/39 anos, enquanto Marcelo França foi o 3º na categoria 30/34 anos e José Roberto conquistou o 4º lugar na categoria 60/64 anos.
Próximos desafios
- Dia 14/6 – Corrida Nhandeara Rum
- Dia 20/26 – 1ª Corrida Pedestre de Carneirinho
- Dia 28/6 – Pirangi
- Dia 05/7 – Corrida Hefarma – Votuporanga – inscrições promocionais www.equilibrio.esp.br