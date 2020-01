Lanterna: Atibaia vence Votuporanguense por 2 a 0

– SÉRIE A2 DO PAULISTA – O Atibaia venceu o Votuporanguense por 2 a 0 em partida realizada nesta quarta-feira, 29, no estádio Décio Vitta, em Americana. Os gols da partida foram marcados por Judson e Ronaldo Henrique.

Com a vitória, o Falcão chegou à sua primeira vitória, alcançando cinco pontos e embolando a tabela na parte de cima da Série A2 do Campeonato Paulista. O Votuporanguense segue sem pontuar após três jogos e permanecem na lanterna da competição.

As equipes começaram o jogo abusando das faltas. Após os primeiros 15 minutos, o Atibaia avançou a marcação, passou a trocar passes e ter maior controle de bola. No entanto, o domínio não se transformava em chances reais. Quando teve a oportunidade de contra-atacar, o Falcão teve uma bola na trave, após chute de Ronaldo, e abriu o placar aos 23 minutos, com Judson, que carregou a bola e arriscou de fora para colocar o Atibaia na frente.

Os donos da casa tiveram mais duas oportunidades de ampliar a vantagem, mas desperdiçou. No final do primeiro tempo, o Votuporanguense assustou com Pedro Bertoluzo, que cabeceou com perigo e obrigou o goleiro Gustavo a fazer uma defesa difícil.

Jogadores do Atibaia comemoram gol na vitória por 2 a 0 — Foto: Divulgação / Sport Club Atibaia

O Votuporanguense voltou para o segundo tempo mais aceso, tentando lançar bolas para dentro da área, porém sem resultado. Para piorar a situação dos visitantes, o Atibaia aproveitou a oportunidade que teve aos 10 minutos, quando Ronaldo saiu da marcação, ficou na cara do gol e bateu no canto esquerdo do goleiro Edson para ampliar o marcador.

O gol esfriou a reação do time de Votuporanga, e o jogo voltou a ficar equilibrado. O Falcão aproveitou para chegar com perigo novamente em dois contra-ataques, com uma cabeçada de Danilo e um chute de Daniel, que foram para fora. Nos minutos finais, o Votuporanguense tentou pressionar, mas sem sucesso, não conseguiu alterar o placar.

Na sequência do campeonato, o Atibaia visita o São Bernardo no sábado, 1, às 15h, no estádio Primeiro de Maio. Já o Votuporanguense recebe a Portuguesa no domingo, 2, às 10h, no estádio Plínio Marin.