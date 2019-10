Marcado para 30 novembro o 1º Feirão da Casa Própria

Votuporanga sediará entre dos dias 30 de novembro e 1º de dezembro o 1º Feirão da Casa Própria. O evento, que promete reunir milhares de interessados em adquirir a casa própria reunirá num só local, 20 empresas do segmento, acontecerá no Centro de Eventos Valério Giamatei.

Uma união entre imobiliárias, incorporadores, construtoras, crédito imobiliário (Caixa), consórcio, promete dar oportunidade aqueles que querem sair definitivamente do aluguel e realizar o sonho da Casa Própria, é o que garante Valeska Bilac, diretora da Imodec, empresa que está organizando o mostra.

O Feirão da Casa Própria, o primeiro do gênero por aqui, promete oferecer residências, novas e usadas, apartamentos, terrenos e todos os principais empreendimentos que atualmente existem em Votuporanga e na região, entre as cidades de Álvares Florence, Cosmorama, Parisi, Valentim Gentil e Jales.

“Esta é uma oportunidade única para quem quer adquirir sua casa própria. No local serão montados 20 estandes com todos os tipos de empreendimentos crédito imobiliário, seja ele por meio da Caixa ou consórcios. Esperamos para o nosso evento milhares de pessoas que poderão escolher o que existe de melhor no ramo imobiliário da região”, garante Valeska.

No evento, conta Valeska, haverá ainda shows, praça de alimentação e espaço kids para toda a família.