Radares inteligentes são instalados na SP 320 em Urânia

Por meio de consulta a um banco de dados, os radares (foram adquiridos dois para a região) são capazes de mostrar se os veículos que passam pela via fiscalizada estão com documentação em ordem.

Radares inteligentes são instalados próximo de Urânia na rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

Os equipamentos foram adquiridos pela Secretaria do Estado de Transportes e, além de fiscalizar a velocidade dos veículos, têm a capacidade de verificar se os documentos estão em dia.

Os aparelhos serão monitorados pela Polícia Rodoviária Estadual.

Para tanto, os policiais devem passar por uma capacitação antes de os radares entrarem em funcionamento, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria dos Transportes.

Além de monitorar velocidade e regularidade dos documentos dos que passam pelas rodovias, de acordo com o edital publicado pelo governo do Estado, o radar deve ajudar na contabilidade de veículos que trafegam pela via.

Os radares inteligentes também serão instalados em outras rodovias estaduais. No total, 39 pontos receberão os aparelhos de radar inteligente.