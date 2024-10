Medicina Unifev e UBS Jardim Marin realizam evento com enfoque em educação e saúde

Coletas de exames e roda de conversa visaram prevenção a câncer de mama e câncer de colo de útero.

Atendendo a um convite do Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto – Jardim Marin, alunas da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia Medicina Votuporanga (Lagov), da Unifev, realizaram no último sábado, dia 26, das 8h às 11h, o Dia Rosa – promoção de saúde da mulher.

Os professores orientadores e as alunas do Lagov fizeram material ilustrativo com objetivo de conscientizar sobre a importância dos exames preventivos ginecológicos.

Sob a orientação da docente de Medicina, Profa. Ma. Karen Fernanda Silva Bortoleto Garcia, as graduandas falaram sobre a importância da realização de exames preventivos para câncer de mama e câncer de colo de útero, e como é fundamental a detecção precoce para a promoção da saúde e redução da mortalidade. Também realizaram a coleta dos exames preventivos: exame clínico de mamas e solicitação de mamografia para rastreio de câncer de mama, coleta de citopatologia oncótica de colo de útero (Papanicolau) e coleta de sorologias para doenças sexualmente transmissíveis.

Recepcionadas com um café da manhã ofertado pela Liga, cerca de 30 atendidas se beneficiaram desta estratégia de saúde e ficaram com seus exames em dia.

A docente reforçou a importância de unir teoria à prática. “O atendimento à comunidade é uma oportunidade de os alunos desenvolverem habilidades médicas, com enfoque em educação e saúde. Garantir a informação da prevenção é o diferencial para aumentar as chances de tratamento inicial e contribuir para a qualidade de vida das mulheres”, afirma Garcia.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, a Liga se preocupa há anos em celebrar este marco no mês de outubro, com diversas ações junto ao público para alertar sobre a necessidade do cuidado preventivo da saúde da mama e o sistema de reprodução.

Para Telini, “foi oportuno para mostrar à comunidade que o curso e a Unifev investem nas estratégias de promoção de saúde e, acima de tudo, na prevenção de doenças dos habitantes do nosso território. Dia Rosa é um ótimo momento para motivar a formação comprometida e para demonstrar o quanto é importante o profissional competente e humanizado, apto à recuperação da saúde”.