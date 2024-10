Postos de combustíveis de Votuporanga recebem fiscalização do Procon-SP e da ANP

Um dos locais fiscalizados foi o Autoposto Patriota, localizado na Rua Amazonas, que teve a qualidade de todos os combustíveis aprovada.

Agentes da capital e de Rio Preto do Procon e da ANP, Agência Nacional de Petróleo, estão percorrendo postos de combustíveis da região de Votuporanga nesta quarta-feira (16.out) para fiscalização relacionada à correta divulgação dos preços anunciados pelas empresas e da qualidade exigida por lei dos combustíveis comercializados.

Um dos postos que receberam os agentes nesta tarde foi Autoposto Patriota, localizado na Rua Amazonas, área central, onde os fiscais do Procon verificaram e aprovaram todos os itens avaliados.

Foi conferido pela fiscalização que o posto exibe os preços de todos os combustíveis automotivos comercializados em painel ou similar, de modo destacado e de fácil visualização à distância, na entrada do posto; Que os preços informados no painel ou similar correspondem aos preços informados nas respectivas bombas para os mesmos combustíveis; Se mantém Notas Fiscais de Compra de Combustíveis para verificação da origem dos combustíveis comercializados; E que o posto adquire apenas combustível da distribuidora cuja marca bandeira ou identificação visual ostenta ao público consumidor.

Segundo a gerente do Autoposto Patriota, Isabelly Hongaro, a equipe de fiscalização constatou que a empresa opera normalmente, seguindo todas as normas. Foram realizados testes de qualidade nos combustíveis (Gasolina C Premium Aditivada, Gasolina C Comum, Diesel B S500 Comum e Etanol Hidratado Comum) que estavam sendo comercializados, com todos aprovados pelos critérios da ANP, Agência Nacional de Petróleo.

