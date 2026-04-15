Mães de alunos protestam após bebê de 1 ano voltar da creche com hematomas e fratura no nariz

Mãe registrou boletim de ocorrência em Valentim Gentil/SP, na última sexta-feira (10), após atendimento médico apontar fratura. A manifestação ocorreu nesta segunda-feira (13). Mulheres dizem que não foi um caso isolado.

Mães de alunos fizeram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (13.abr), em frente à Prefeitura de Valentim Gentil/SP, após uma bebê de um ano voltar da creche com hematomas e com o nariz trincado depois de passar o dia na instituição de ensino.

As mães cobram respostas do poder público e dizem que o caso registrado na Polícia Civil na última sexta-feira (10) não é isolado. Elas alegam que situações semelhantes já foram registradas em outras instituições de ensino do município.

Em entrevista à TV TEM, a dona de casa Cássia Diogo Martins diz que o filho dela, o Murilo, que tem paralisia cerebral, também apareceu com um hematoma em um dos olhos. Segundo a mãe, o filho tem 33 anos e estuda no Centro Educativo Amor e Paz (CEAP). O episódio ocorreu em 2025. Cássia afirma que a família ainda não recebeu uma explicação da equipe da creche sobre o que realmente aconteceu.

“Foi no ano passado. Ele chegou em casa em uma sexta-feira e, à noite, eu comecei a perceber que o olho dele ficou com uma cor diferente. No decorrer do fim de semana, o olho ficou roxo. Consta nos laudos que houve uma lesão e eu só queria uma explicação, que ainda não me deram”, diz a dona de casa.

Ainda conforme a mãe, à época, o filho passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso foi alvo de investigação na Polícia Civil.

Conforme apurado, como não havia câmeras de monitoramento na instituição de ensino, a denúncia feita por Cássia foi arquivada. A reportagem tenta contato com o CEAP. Já a Prefeitura de Valentim Gentil explicou que o caso de Murilo foi investigado em um processo administrativo. Entretanto, conforme o poder público, o procedimento foi encerrado por falta de provas.

Caso recente

Uma mãe procurou a Polícia Civil na última sexta-feira (10) para fazer uma denúncia após a bebê, de apenas um ano, voltar para casa com hematomas pelo corpo e com o nariz trincado depois de passar o dia na creche em Valentim Gentil.

Em nota, a Prefeitura, que é responsável pela instituição de ensino, informou que se solidariza com a família e que o caso está sendo apurado para que as medidas sejam tomadas.

Ao g1, a família explicou que, na tarde de quinta-feira (9), o pai recebeu uma ligação da unidade informando que a menina caiu e machucou o nariz.

Quando foi buscar a criança, por volta das 15h, a bebê foi encontrada na creche com o nariz avermelhado e inchado, além de marcas pelo corpo. A criança foi levada a uma unidade de saúde em Votuporanga/SP, onde passou por exame de raio-X que constatou a fratura.

No dia seguinte, a família voltou à creche para pedir explicações. De acordo com a mãe, a direção informou que não estava presente no momento do ocorrido. A cuidadora responsável pela sala informou à mãe que a menina tropeçou no tatame e bateu o rosto contra a parede.

Ainda segundo o relato, a cuidadora afirmou que não houve sangramento e que o tombo aparentava ser leve. A versão, no entanto, é contestada pela família. O que gerou ainda mais preocupação foi a ausência de câmeras de monitoramento na instituição de ensino.

A prefeitura também informou que iniciou a implantação de câmeras na unidade, com cobertura em todas as salas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a bebê passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

*Com informações do g1