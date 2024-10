Monte Aprazível entra no clima do rodeio com cavalgada e queima do alho neste domingo

Monte Aprazível se prepara para viver as emoções de mais uma festa de peão. Neste domingo (27), a cidade entra no clima do rodeio com a tradicional cavalgada e queima do alho. O evento é organizado pelo Clube dos 22.

A saída dos cavaleiros será às 9 horas da manhã, do recinto. Eles irão desfilar pelas principais ruas e avenidas de Monte Aprazível e retornar para o recinto, onde a Comitiva Água do Peão, de Mirassol, vai servir uma queima do alho – pratos serão vendidos no local por R$ 30, e também haverá venda de espetinhos de carne e kafta.

No evento também serão apresentadas a Rainha, Madrinha e Princesa do rodeio. As duplas Vittor Hugo & Aleksandro e Luccas & Ferracini, mais o cantor Maycon Lacerda, irão animar a tarde com o projeto “Resenha Sertaneja”.

O Monte Aprazível Rodeio Festival acontece de 07 a 09 de novembro, com shows da dupla Israel & Rodolffo e do DJ Jiraya Uai (dia 07, quinta-feira), do cantor Luan Pereira (dia 08, sexta-feira) e da dupla Icaro & Gilmar (dia 09, sábado).

Outra grande atração da festa será a Semifinal da Ekip Rozeta de montarias em touros e cavalos (Cutiano), um dos mais importantes campeonatos do País. No sábado do evento, também haverá a Prova dos Três Tambores e um Desafio do Bem em prol à Santa Casa de Monte Aprazível.

Graças à parceria com a Prefeitura de Monte Aprazível, a festa terá entrada franca todas as noites nos setores Pista e Arquibancadas.

Camarotes podem ser adquiridos a partir de R$ 170 na Loja do Fadula (Monte Aprazível), na Xerife Country (Rio Preto), no Rodeio Country (Mirassol), na Donna Bijou (Tanabi) e na Loja Arco-Íris (Poloni). Há também a opção de compra on-line, pelo site da JV Ingressos.