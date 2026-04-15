Atletismo: Votuporanguenses brilham em São José do Rio Preto, São Paulo e Natal 

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível neste final de semana.
No último domingo (12.abr), em São José do Rio Preto/SP, os votuporanguenses competiram nos 21 km, com destaque para Marcelo França que cravou à 7ª colocação geral e a 2ª na categoria 30/34 anos.
Ainda nos 21 km competiram: Jonner Padoan, Alexandre Fávaro, Vinícius Frankis, Leo Souza, Cleimar Machado, Igor Guimarães, Luiz Contro e Jair Neres. Nos 5 km, Francielle Neves cravou à 5ª colocação geral. Juliana Garcia também competiu na prova. Já Beatriz Gaspar correu nos 10 km. Por sua vez, Vitor Toschi encarou a maratona de 42 km.
Ainda no domingo (12), em Natal/RN, o atleta José Medalha voou baixo para faturar a categoria 60+.
Já na capital paulista, durante a 30ª Maratona Internacional de São Paulo, o atleta Lucas Cubo competiu, contudo, a classificação ainda não foi divulgada.