Lula se diz ‘feliz’ e elogia julgamento de Bolsonaro: ‘Primoroso’

Paralelamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão definitiva dos condenados, após rejeitar novos recursos considerados protelatórios.

“Ontem [terça-feira], esse país deu um passo importante, […] deu uma lição de democracia ao mundo. Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora, e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição, é tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país”, afirmou o presidente.

“Primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe, você tem um presidente, um ex- presidente da República e você tem quatro generais de quatro estrelas presos numa demonstração de que democracia vale para todos”, prosseguiu.

O petista disse ainda estar “feliz”, não com as prisões, mas porque o Brasil “demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude”.

Esta foi a primeira vez que Lula comentou o assunto após a conclusão do processo.

A declaração do presidente ocorreu durante evento de sanção da medida que isenta o Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, no Palácio do Planalto.

Conclusão do processo

O STF declarou nesta terça-feira (25) que o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado transitou em julgado. Ou seja, o STF entendeu que não cabem mais recursos e abriu caminho para a execução das penas na prisão.

Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, mandou prender Bolsonaro. O local escolhido por Moraes foi a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente já estava preso.

O STF decretou o caso encerrado, e Moraes determinou as prisões, também para os seguintes condenados, além de Bolsonaro:

Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro.

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil

Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno foram presos nesta terça. Braga Netto já estava preso.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado democrático de Direito.