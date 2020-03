Câmara nomeia Nayara Nasso como Chefe de Gabinete

A iniciativa foi do presidente da Casa de Leis, Mehde Meidão Slaiman Kanso.

Segundo o parlamentar, “A figura da mulher, de elemento secundário, passou a ser algo extremamente importante na sociedade atual, onde ela tem superado as expectativas da histórica estrutura social com simpatia, delicadeza, competência e elegância no mercado de trabalho, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas. No entanto há ainda, uma desigualdade nos perfis trabalhistas, onde o número de mulheres que ocupam cargos de nível superior nas empresas, ainda é menor e seus salários proporcionalmente menor aos dos homens na sociedade atual. Nos cargos políticos, apesar de termos superado o fato no Brasil, com a histórica eleição de uma mulher na presidência, ainda é desigual a comparação entre mulheres e homens a exercer cargos políticos, executivos, legislativos e judiciários”, justifica. Em Votuporanga, Meidão foi o primeiro presidente da Câmara Municipal a nomear uma mulher como Chefe de Gabinete da presidência, “Reconheço o papel da mulher no trabalho e na sociedade, permitindo a inserção delas no mercado de trabalho político, de comando e liderança, cargos que antes eram predominantemente do terno e gravata. Nayara Nasso tem uma vasta experiência em órgãos públicos e gestão de pessoas, é em nome deste reconhecimento, que homenageamos as mulheres neste 8 de Março, à quem com delicadeza, força, sabedoria e dedicação, transforma o nosso dia a dia em algo suave e encantador”, disse Meidão.