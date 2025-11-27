Homem é preso suspeito de tentar beijar menina de 4 anos na boca em hospital 

Suspeito é namorado da avó da menina e foi preso nesta terça-feira (25), em Neves Paulista/SP. Em consulta, a polícia verificou que ele possui antecedentes por fornecer bebida alcoólica a menores.
Um homem foi preso nesta terça-feira (25) suspeito de tentar beijar uma criança de quatro anos na boca em um hospital em Neves Paulista/SP. O suspeito é namorado da avó da menina.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo Conselho Tutelar para ir até a Santa Casa. No hospital, duas enfermeiras informaram à polícia que presenciaram o suspeito passando a língua no pescoço e tentando beijar os lábios da criança.
Em nota, enviada à reportagem nesta quarta-feira (26), a Santa Casa informou que os funcionários são treinados e qualificados para identificação de situação de riscos de vulnerais no hospital.
Na ocasião, a avó da menina estava passando por atendimento médico e deixou a criança com o namorado. A irmã da menina, de seis anos, também conversou com a conselheira tutelar e disse que o homem tem o costume de beijá-las.
O suspeito, por sua vez, afirmou que o hábito de beijar as crianças, sem más intenções. Ele foi preso por estupro de vulnerável e encaminhado para a delegacia de Mirassol. Em consulta, a polícia verificou que ele possui antecedentes por fornecer bebida alcoólica a menores.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto.
*Com informações do g1