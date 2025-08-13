Lula diz que vai liberar R$30 bi para empresas afetadas por tarifas dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (12.ago), que vai liberar R$ 30 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos.

Presidente assinará uma medida provisória de ajuda aos setores afetados nesta quarta-feira (13).

“Amanhã vou assinar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para empresas que por ventura tiverem prejuízos com as tarifas do Trump”, disse Lula em entrevista à rádio BandNews FM.

Em mensagem a empresários na tarde desta terça-feira, o Palácio do Planalto convida para a cerimônia de assinatura da medida provisória de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. O evento está marcado para as 11h30 desta quarta-feira (13) em Brasília.

Também foram convidados os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Líderes da base governista também devem ser convidados para sinalizar união em torno do tema.

O anúncio é esperado desde a semana passada. Na sexta-feira (8), as medidas saíram do Ministério da Fazenda e foram encaminhadas à Casa Civil.

Segundo Lula, “essa taxação pode ficar certo: não ficarão impunes, porque o povo americano vai sofrer. Ele vai sofrer as consequências”.

*Com informações da CNN Brasil