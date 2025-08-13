Incêndio de grande proporção destrói borracharia em Jales 

A casa que fica ao lado do galpão, no bairro Jardim Arapuã, também foi atingida. O fogo começou na tarde desta terça-feira (12) e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Um incêndio de grande proporção destruiu uma borracharia na tarde desta terça-feira (12.jun), em Jales/SP.

Segundo apurado, o galpão fica localizado no bairro Jardim Arapuã. Devido à grande proporção, as chamas se alastraram e atingiram uma casa que fica nos fundos da oficina.

A fumaça densa e escura era vista de longe pelos moradores, que registraram a situação.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar o fogo. Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de feridos.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.