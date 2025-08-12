Curso gratuito: Prefeitura e Senac oferecem curso de Costureiro II

No total 25 vagas estão disponíveis, Inscrições devem ser realizadas no CTMO.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico sob coordenação do (CTMO) do Centro de Treinamento de Mão de Obra, em parceria com Senac, está com 25 vagas disponíveis para o curso gratuito de Costureiro II, uma excelente oportunidade para quem deseja aperfeiçoar suas técnicas de costura e ampliar as chances no mercado de trabalho.

Durante as aulas, os participantes aprenderão a confeccionar peças do vestuário feminino, masculino e infantil, desenvolver moldes e aplicar diferentes acabamentos finais. O curso também abordará o uso correto de máquina e equipamentos, além de noções de leitura e interpretação de fichas técnicas.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I completo.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no CTMO, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 4497, no bairro Vila Paes, das 9h às 15h.

As vagas são limitadas e os Interessados devem apresentar CPF no ato da inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3406-1488, ramal 29 ou (17) 3426-6701.