Convenção oficializa candidatura de Bruno Arena e Fefeu à Prefeitura de Votuporanga 

Chapa representa a federação composta por PT, PV, PC do B, PDT e Rede; além da candidatura majoritária, 16 candidatos a vereadores foram oficializados.

A convenção partidária do PT, PV, PC do B, PDT e Rede, realizada na tarde deste domingo (28.jul), oficializou a chapa Bruno Arena (PT) e Fefeu (PV) – (João Alfredo Leite Miranda Botelho) – na disputa pela Prefeitura de Votuporanga/SP, nas eleições de 6 de outubro. O evento que reuniu dezenas de militantes de esquerda, lideranças partidárias, e a presença do deputado federal Vicentinho (PT), ocorreu no CPP (Centro do Professorado Paulista), de frente à Escola Estadual ‘Dr. José Manoel Lobo’, na área central da cidade.

Conforme já anunciado pelo Diário, Bruno Arena é ex-militar, advogado e empresário (proprietário do Novo Cine Votuporanga e outros empreendimentos), sendo estreante na política, contudo, demonstrou habilidade na pré-campanha ao angariar o apoio da cúpula do Partido dos Trabalhadores, inclusive do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao se dirigir aos correligionários, o agora indicado oficialmente pela federação à Prefeitura, agradeceu o apoio na pré-campanha e reforçou o pedido de união: “No ano passado, riram da gente ao sermos os primeiros a lançar uma pré-candidatura de oposição, mas hoje eles nos temem, pois como disseram aqui hoje, um militante vale muito mais do que dez mercenários. Para mim a discussão não é mais entre direita e esquerda, mas sim entre democracia e anti democracia.”

Por sua vez, o agora candidato a vice-prefeito, Fefeu, é economista, bancário aposentado e empresário de biotecnologia, possui profundos laços históricos e familiares com Votuporanga, por exemplo, é filho do saudoso médico João Carlos Botelho de Miranda, primo do ex-prefeito, ex-deputado federal João Eduardo Dado Leite de Carvalho; e neto de um dos pioneiros de Votuporanga, João Gonçalves Leite.

Em sua fala, Fefeu reafirmou o propósito da federação em permanecer unida em prol dos objetivos da campanha e pontuou: “Os grandes problemas do Brasil começam nos municípios, portanto estamos aqui carregando essa mensagem, que nos diferencia dos outros partidos.”

A convenção também serviu para oficializar a candidatura de vereadoras e vereadores que integram a federação PT, PV, PC do B, PDT e Rede. Confira: Alanna Liv (PV); André Okamoto (PT); Cidinha Isiara (PT); Dete do Tik Tok (PT); Fabiana do Jhoninha (PT); Giuliano Storto (PV); Guilherme Gasques (PT); Isaura D’Antonio (PT); Leni Andreu (PC do B); Pedro Inácio (PT); Professor Abilinho (PV); Professora Vânia Mara (PT); Thiago Saran (PT); Osvaldo Assis (PT); Senilson Costa (PT) e Thiago Rogeri (PT).