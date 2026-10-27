Câmara de Votuporanga reconhece trajetória e práticas pedagógicas de educadoras 

Primeira edição do título “Educador Nota 1000” homenageou professoras das redes municipal, estadual e particular pelo destaque na formação dos estudantes e na inovação pedagógica.

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou, na noite desta segunda-feira (26.out), a primeira entrega do título “Educador Nota 1000”, homenagem criada para reconhecer profissionais que se destacam pela contribuição à educação no município.

A cerimônia foi realizada durante a 38ª sessão ordinária e reuniu as professoras homenageadas, familiares, vereadores, o prefeito Jorge Seba (PSD), a secretária municipal da Educação, Silvia Letícia, além de representantes da comunidade escolar.

Instituída pela Resolução nº 1/2019, de autoria do vereador licenciado Emerson Pereira (PSD), a honraria tem como objetivo valorizar educadores que desenvolvem práticas pedagógicas inovadoras e contribuem para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem.

Durante a solenidade, o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), destacou a importância do reconhecimento aos profissionais da educação: “Valorizar os educadores é reconhecer o papel fundamental que eles desempenham na formação das nossas crianças e jovens. Esta homenagem destaca profissionais que fazem a diferença dentro da sala de aula, com dedicação, criatividade e compromisso com a aprendizagem”, afirmou.

O prefeito Jorge Seba também ressaltou a relevância dos professores para o desenvolvimento educacional do município: “A educação se fortalece com profissionais comprometidos, que buscam novas formas de ensinar e inspiram seus alunos. Reconhecer essas educadoras é valorizar o trabalho realizado nas escolas e destacar a importância dos professores para o futuro de Votuporanga”, disse.

Professoras homenageadas

Pela rede municipal de ensino, recebeu o título a professora Valéria Cristina da Silva, do CEM Professor Faustino Pedroso. O reconhecimento foi concedido pelo projeto “Da leitura à autoria”, selecionado entre as Boas Práticas da Educação Municipal de 2026.

Representando a rede estadual, a homenageada foi Cassiela Roberta Zulian Reishtatter, da Escola Estadual Sebastião Almeida de Oliveira, destacada pelo trabalho desenvolvido na área de Ciências e pelos resultados alcançados com os estudantes.

Já a representante da rede particular foi Thaíse Yara Magossi Massura, do Colégio Celtas, reconhecida pelos projetos “Eureka” e “Foco na Ciência”, voltados ao protagonismo estudantil e à aprendizagem prática.

Valorização da educação

A homenagem contemplou profissionais das três redes de ensino presentes no município e marcou o início de uma tradição que deverá integrar o calendário anual do Legislativo.

O título “Educador Nota 1000” busca reconhecer publicamente iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade da educação e para a formação de crianças e jovens em Votuporanga.