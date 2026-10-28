Câmara aprova empréstimo para iluminação LED e novas obras viárias 

Projeto autoriza a Prefeitura de Votuporanga a contratar financiamento de R$ 21 milhões junto à Desenvolve SP para modernizar a iluminação pública e executar obras de pavimentação e mobilidade urbana.

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na 38ª sessão realizada nesta segunda-feira (26.out), o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar um financiamento de R$ 21 milhões junto à Desenvolve SP, agência de fomento vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. A proposta recebeu apoio da maioria dos vereadores, com apenas o vereador Wartão (União Brasil) se abstendo da votação.

De acordo com o projeto apreciado no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, do total dos recursos, R$ 13 milhões serão destinados à modernização da iluminação pública e R$ 8 milhões a obras de pavimentação e abertura de novas vias em diferentes regiões da cidade.

Segundo a justificativa da Prefeitura, o investimento permitirá que Votuporanga alcance 100% da iluminação pública em LED, com a substituição de 16.851 lâmpadas convencionais pelos novos equipamentos. Com isso, o município passará a contar com os 20.474 pontos de iluminação pública utilizando a tecnologia.

Além da melhoria na iluminação e na segurança, a administração municipal estima uma redução de aproximadamente 51% no consumo de energia elétrica nos pontos modernizados, gerando economia permanente aos cofres públicos.

Obras viárias

A proposta também prevê investimentos em infraestrutura urbana e mobilidade. Entre as obras previstas estão:

Conclusão da pavimentação de ruas na Vila Carvalho;

Pavimentação da estrada conhecida como Subida da Morte, ligação entre Votuporanga e Valentim Gentil;

Implantação de uma nova ligação viária para a região Oeste da cidade, incluindo os bairros Pacaembu e Monte Verde;

Melhorias de acesso ao futuro pontilhão que conectará o bairro Paineiras à região Oeste.

De acordo com o texto aprovado, os recursos destinados à infraestrutura serão utilizados exclusivamente em novas pavimentações, não podendo ser empregados em obras de recapeamento.

Economia e planejamento

Para o prefeito Jorge Seba (PSD), os investimentos reúnem duas áreas consideradas estratégicas para o município: “Com a modernização do sistema para LED, vamos melhorar a qualidade da iluminação, ampliar a segurança e reduzir significativamente o consumo de energia. Já as obras de pavimentação e drenagem vão melhorar as condições de circulação e acesso aos bairros, atendendo demandas antigas da população”, afirmou.

Com a aprovação legislativa, o Município fica autorizado a avançar nos procedimentos para contratação do financiamento e execução dos investimentos previstos.