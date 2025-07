Lucas, do São Paulo, inicia transição com preparação física 

Fora de combate desde 6 de maio, meia-atacante tem previsão de retorno para agosto.

O São Paulo informou, nesta terça-feira, que o meia-atacante Lucas iniciou a transição com preparação física, dando mais um passo na recuperação de dores no joelho direito.

Segundo o clube, o camisa 7 são-paulino fez trabalhos conduzidos pela fisioterapia antes de começar a nova etapa do tratamento.

Fora de combate desde 6 de maio, o jogador seguirá em recuperação pelo menos até o dia 6 de agosto, quando completa três meses da última lesão.

Em 18 de julho, Lucas passou por uma intervenção no joelho direito, com “objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo”, segundo informou o São Paulo.

Lucas se lesionou no dia 10 de março, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O atacante sofreu a lesão ao se chocar com o gramado. A contusão, apesar de não ser considerada grave, é complexa — o próprio jogador a comparou a uma batida de carro.

Depois disso, o meia-atacante entrou em campo outras duas vezes, por 25 minutos contra o Fortaleza, em 2 de maio, e por 29 minutos contra o Alianza Lima, em 6 de maio.

Lucas não precisou passar por uma cirurgia, mas as dores continuaram limitando os movimentos do joelho direito do meia-atacante, o que levou à necessidade de uma nova abordagem do departamento médico.

