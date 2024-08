Torcedores do Palmeiras invadem a Academia de Futebol 

Membros da Mancha Alviverde entraram no CT na tentativa de conversar com os jogadores e o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiram acessar as partes internas.

Cerca de 20 membros da Mancha Alviverde invadiram a Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira, um dia depois da derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Eles aproveitaram uma brecha na abertura do portão. A expectativa deles era conversar com lideranças do elenco e o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiram acesso às áreas internas do local.

Sem sucesso, os torcedores deixaram a Academia de Futebol cerca de 30 minutos depois da invasão sem falar com ninguém.

Os protestos no CT não aconteciam há algum tempo no Palmeiras. Há, inclusive, um rompimento da presidente Leila Pereira com a Mancha, ocorrido desde o início da gestão, em 2022.

O time vive um dos piores momentos na temporada, com três derrotas seguidas. No Brasileirão, caiu para Fluminense e Vitória e na quarta teve atuação ruim no Maracanã, contra o Flamengo.

O Palmeiras receberá o Flamengo na próxima quarta-feira, às 20h, no Allianz Parque. O time precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Se ganhar por três ou mais gols de frente, garante a vaga diretamente.

Antes, porém, a delegação vai a Porto Alegre, enfrentar o Internacional, domingo, às 17h, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A tendência é o uso de escalação reserva.

*Com informações do ge