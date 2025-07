Professora suspeita de agredir criança em creche de Bálsamo é afastada 

Caso ocorreu na última quinta-feira (24) na creche Letícia da Silva Sanches e boletim de ocorrência, como maus-tratos, foi registrado na segunda-feira (28). Prefeitura abriu sindicância para apurar o ocorrido.

Uma professora de 56 anos foi afastada da função na terça-feira (29.jul) suspeita de agredir uma aluna de dois anos e sete meses com um puxão de cabelo e gritos dentro de uma creche municipal em Bálsamo/SP.

O caso ocorreu na última quinta-feira (24) na creche Letícia da Silva Sanches e o boletim de ocorrência, como maus-tratos, foi registrado na segunda-feira (28). Conforme o registro, a avó informou à polícia que procurou a coordenação da escola quando soube da ocorrência.

No local, a diretoria confirmou as agressões e disse que a criança estava sentada no refeitório quando começou a chorar porque teve o prato retirado enquanto ainda estava na mesa.

De acordo com a avó, a diretora informou que a professora, então, segurou a aluna pelo cabelo e colocou a mão na boca dela. Depois, agarrou a menina pelo braço e a levou para a sala do sono, onde passou a gritar com ela. Outra funcionária interveio e retirou a criança do local.

A avó ainda comentou com a polícia que a escola não relatou o ocorrido à mãe quando foi buscar a filha no final do período. No dia seguinte, a criança foi à escola normalmente.

O Conselho Tutelar foi acionado. Em nota, a prefeitura informou que a medida foi tomada após a denúncia da conduta da servidora durante o expediente escolar. O afastamento a princípio é de 30 dias. Diante disso, abriu sindicância para apurar.

“A Prefeitura não compactua com esse tipo de conduta e reitera seu compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar dos alunos da rede municipal”, informou a prefeitura na nota.