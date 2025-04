Câmara abre licitação de R$ 100 mil para comprar 18 computadores

Cada ‘kit’ que será comprado pela Casa de Leis, por meio de pregão eletrônico, deve sair por até R$ 5,6 mil.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP vem investindo em tecnologia e equipando a estrutura legislativa. Basta entrar no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’ para notar a evolução tecnológica, no qual os próprios vereadores precisaram aprender, e uns ainda estão aprendendo a lidar.

Contudo, o Diário Oficial Eletrônico do Município trouxe nesta quarta-feira (2.abr), a abertura de uma licitação avaliada em R$100.832,22 para aquisição de 18 computadores desktops, acompanhados de monitores, periféricos e demais acessórios, para serem utilizados pelos vereadores e servidores da Câmara Municipal.

Na prática, cada ‘kit’ que será comprado pelo Palácio 8 de Agosto deve sair por até R$ 5,6 mil.

O Pregão que já está aberto e será julgado na modalidade menor preço por item, ocorre por meio do Sistema Eletrônico no Portal de Compras da Câmara Municipal de Votuporanga, até às 9h30, do próximo dia 15 de abril.

