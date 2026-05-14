Presidente da CBF garante renovação com Carlo Ancelotti encaminhada: “Ajustes finos” 

Samir Xaud cumpre agenda em Porto Alegre e, em entrevista coletiva, afirma intenção de contar com técnico italiano até a Copa de 2030.

Samir Xaud garante que a renovação do técnico Carlo Ancelotti com a seleção brasileira está encaminhada. O presidente da CBF cumpre agenda em Porto Alegre e concedeu entrevista coletiva na noite desta terça-feira no estádio Beira-Rio.

O tema já é debatido há algum tempo. O dirigente sempre manifestou o desejo de mantê-lo e apostava na ampliação do contrato até 2030 em um período curto. O que pretende que ocorra em breve.

“Já deixei bem claro que a intenção da CBF é renovar até 2030. Acho que o que falta são ajustes finos, ajustes jurídicos somente. Estamos aí em reta final dos últimos ajustes, mas já deixei claro que a intenção nossa é dar sequência a um trabalho, dar tempo para que toda a comissão e o Ancelotti consigam deixar um trabalho, um legado positivo para a nossa seleção”, afirmou Xaud.

“Temos o técnico mais vencedor do mundo, que se dispôs a vir treinar uma seleção, a primeira seleção que ele treina, e fez questão de falar que viria porque era a seleção brasileira, a mais campeã de todas. Temos que aproveitar o máximo possível enquanto ele está aqui, para deixarmos um legado positivo para o futebol brasileiro, que já merece há muitos anos”, acrescentou.

O discurso tranquilo do dirigente decorre da relação com o treinador. As partes têm desde janeiro um encaminhamento no acordo. Havia expectativa na assinatura em fevereiro, o que não se concretizou.

As conversas para a continuidade do trabalho tiveram início em outubro e avançaram na reta final do ano, com o aval de Ancelotti para os termos indicados pela CBF. Com o ok entre as partes, a formalização do novo contrato depende apenas de questões burocráticas e já está em debate no departamento jurídico para cláusulas e pormenores.

Ancelotti já tem o maior salário entre técnico de seleções no mundo, cerca de 10 milhões de euros por ano (R$ 63,4 milhões), e a extensão se dará por condições similares, com ajustes em bonificações por conquistas. O contrato atual prevê ainda um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) caso o Brasil conquiste o hexa na Copa de 2026.

Além de Ancelotti, Xaud precisa definir as situações do executivo geral Rodrigo Caetano, do gerente técnico Cícero Souza e do coordenador técnico Juan. Os vínculos expiram no fim do ano.

E o Neymar?

O craque do Santos, claro, foi tema na coletiva do presidente da CBF. O atacante está entre os 55 jogadores da pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. Na segunda-feira, o italiano realiza a convocação dos 26 nomes.

“Não posso falar que eu não sou técnico, mas tenho certeza que a comissão, sempre falo isso, tem autonomia, não interfiro, não há interferência externa nenhuma de quem quer que seja, principalmente do presidente”, ressaltou Samir Xaud.

A Seleção está no Grupo C e estreia no dia 11 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey. Em seguida, o Brasil enfrenta o Haiti, dia 19, na Filadélfia, e encerra a primeira fase contra a Escócia, dia 24, em Miami.

*Com informações do ge