Vôlei masculino de Votuporanga alcança pódios nos Jogos da Juventude de SP 

Um vice-campeonato na quadra e uma 3ª colocação na areia, foram os excelentes resultados nesta competição estadual.

Nas areias do Centro Regional de Eventos de São José do Rio Preto/SP, no último final de semana, a equipe de vôlei masculino votuporanguense encerrou sua participação na 3ª colocação, ficando atrás somente das duplas de Catanduva/SP e da campeã rio-pretense, que vai representar a região na etapa final estadual, que acontecerá em junho, em Barretos/SP.

Já no vôlei de quadra, em partida realizada nesta segunda-feira, a equipe de Votuporanga disputou a grande final regional, em jogo realizado no Ginásio de Esportes Antônio Montanhês, em São José do Río Preto, sendo superada pelos donos casa, que conquistaram o tricampeonato da competição, garantindo nova participação na final estadual.

Ao Diário, o treinador Marcinho Fukuiama afirma que as equipes masculinas de Votuporanga contam com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e das empresas A JÓIA e Supermercados Porecatu. Agora, o esquadrão votuporanguense volta as atenções para a Liga Desportiva Regional e Liga de Base 017, onde o foco é obter boas colocações e buscar novos títulos ao final da temporada regular.