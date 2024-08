Billy Arce ainda treina separado do elenco 

Reforço vive a expectativa de ser relacionado no Santos, mas a tendência é que ele não seja convocado para o duelo com o Paysandu, sexta-feira, em Belém.

O Santos iniciou nesta segunda-feira a preparação para o jogo contra o Paysandu, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h, no Mangueirão.

Após o empate contra o Sport, na última sexta-feira, o elenco do Peixe folgou no sábado e domingo. Os jogadores se reapresentaram durante a manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

A atividade contou com todos os jogadores no gramado. A comissão do técnico Fábio Carille comandou um treinamento técnico com foco em finalizações, passes e cruzamentos. O atacante Billy Arce segue realizando trabalho de fortalecimento, ainda sem treinar junto dos companheiros de time.

O meia Giuliano segue tratando uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e ainda não tem previsão de retorno. Já o meia Bernardo realiza a transição para o gramado e deve voltar a trabalhar com o elenco em breve.

O Santos retornou aos trabalhos nesta terça-feira. O elenco segue treinando no CT Rei Pelé até a tarde desta quarta-feira. Após a atividade, o Peixe inicia a viagem rumo a Belém. Ainda está previsto um último treino antes da partida, na quinta-feira, na capital paraense.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

*Com informações do ge