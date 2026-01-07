CAV vence o Falcon-SE e carimba classificação na Copinha 2026 

A Pantera Alvinegra antecipou sua chegada à segunda fase da competição de base e irá disputar a liderança do Grupo 2 com o Grêmio.

Embalado, o Clube Atlético Votuporanguense é mais um classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Na noite desta segunda-feira (5.jan), a Pantera Alvinegra venceu o Falcon-SE por 3 a 0 em sua Toca, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, e garantiu vaga na próxima etapa da competição.

Mais cedo, o Grêmio havia goleado o Galvez-AC por 7 a 0, também se classificando para a segunda fase – os dois têm seis pontos, e o jogo direto na terceira rodada define a liderança. Já o Falcon, com a segunda derrota em dois jogos, está eliminado da Copinha.

Com a bola rolando…

A primeira grande chance do jogo foi do time sergipano, logo aos três minutos. Ariel puxou contra-ataque pela esquerda e cruzou para Ricardo, que quase na pequena área finalizou, e Felipe fez a defesa, dando indícios de que viveria uma noite memorável.

O Votuporanguense começou a aumentar o ritmo a partir dos dez minutos, e pouco a pouco foi criando oportunidades. Depois das finalizações para fora de Yuri e Gabriel Santos, Jackson teve uma boa tentativa aos 14, finalizando após cobrança de lateral na área, e parando no goleiro Marcão.

Quem teve uma enorme chance de abrir o placar foi o Falcon, aos 30 minutos. Pato recebeu na esquerda, fintou a marcação e foi derrubado por Yago. O árbitro Paulo César Francisco não teve dúvidas e assinalou o pênalti, mas na cobrança, Flávio bateu no canto direito à meia altura e Felipe não quis assunto, foi firme para fazer a defesa.

A intervenção do arqueiro alvinegro virou o ânimo do jogo para o Votuporanguense, e pouco depois a Pantera Alvinegra abriu o placar. Aos 37 minutos, Thalysson fez linda jogada na direita e cruzou para Yago Moreira, que recebeu na área, driblou a marcação e chutou forte, sem chances para o goleiro, inaugurando o placar.

Veio a segunda etapa, e o CAV ampliou o placar logo aos sete minutos. Após cobrança de falta rasteira na área, Jackson deu um leve desvio e tirou do goleiro, fazendo 2 a 0 para o Votuporanguense.

O Falcon sentiu o golpe com o segundo gol sofrido, e ainda tentava buscar forças para uma reação, buscando principalmente ligações diretas, mas sem sucesso. E no fim, veio o golpe de misericórdia. Aos 42 minutos, com o erro na saída de bola rival, Luiz Henrique deixou para Gabriel Rodrigues, que finalizou de longe e fez 3 a 0 para o Votuporanguense.

Após o apito final, Marcus Vinícius Viola, técnico do CAV, destacou a maturidade da equipe e valorizou o processo de construção do trabalho ao longo das últimas semanas: “Essa vitória é fruto de muito trabalho. A equipe entendeu o que estamos construindo desde o primeiro dia, já são quase dois meses de dedicação intensa, ajustes, conversa e cobrança. Os atletas compreenderam a proposta, respeitaram o plano de jogo e souberam competir do início ao fim”, afirmou o treinador.

Viola também ressaltou a importância do equilíbrio emocional, especialmente após os momentos decisivos da partida: “Tivemos situações difíceis no jogo, como o pênalti defendido, e o time mostrou maturidade para transformar isso em confiança. Depois disso, fomos eficientes, controlamos a partida e construímos o resultado com mérito”, completou.

Já projetando o próximo compromisso, o técnico foi direto: “Hoje é dia de comemorar a classificação, porque não é fácil. Mas a partir de amanhã o foco muda totalmente. Vamos virar a chave, estudar o Grêmio e nos preparar bem. É um adversário forte, tradicional, e sabemos da responsabilidade. Vamos trabalhar para fazer mais um grande jogo diante da nossa torcida”, concluiu.

CAV x Grêmio disputam liderança do Grupo 2

A terceira e última rodada do Grupo 2 da Copinha está marcada para esta quinta-feira (8). Às 19h15, Falcon e Galvez apenas cumprem tabela; depois, às 21h30, Votuporanguense e Grêmio fazem o duelo que define a liderança da chave.

Vale ressaltar que todos os jogos do Votuporanguense na primeira fase são realizados na Arena Plínio Marin, sede do Grupo 2 da competição, que também recebe os demais confrontos da chave. Já na segunda fase, a Pantera Alvinegra enfrentará um adversário do Grupo 1, sediado em Santa Fé do Sul/SP, que pode ser o Santa Fé, Atlético-BA, Chapecoense-SC ou Volta Redonda-RJ.