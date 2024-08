Leilão de Gado em prol da Santa Casa chega na 10ª edição em setembro

Evento será no próximo dia 22, no Sindicato Rural; interessados em doar prendas devem entrar em contato com Milão.

No dia 22 de setembro, o Sindicato Rural de Votuporanga sediará a 10ª edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga, um evento que já faz parte do calendário de solidariedade da cidade. Cada edição do leilão não é apenas um ato de generosidade, mas uma oportunidade para que cada um, direta ou indiretamente, se torne parte da história da Santa Casa.

Toda a renda arrecadada no leilão será destinada integralmente à Santa Casa, Hospital que é referência em cuidados de média e alta complexidades. A cada edição, o apoio da comunidade e dos voluntários tem sido fundamental para conquistas significativas, como a revitalização da Pediatria e da Ala F, além da aquisição de equipamentos que transformam o atendimento prestado pelo Hospital.

Essa décima edição simboliza uma década de generosidade e comprometimento. “O sucesso dessas iniciativas reflete o espírito solidário da nossa comunidade, que entende a importância de manter a Santa Casa bem equipada e preparada para atender quem mais precisa,” afirmou Adauto Mariola, diretor da Santa Casa.

O envolvimento de todos, desde quem contribui com prendas até aqueles que arrematam os lotes, fortalece ainda mais a Instituição. Para quem deseja contribuir com o evento, o contato pode ser feito com Milão, da Captação de Recursos.

As doações são fundamentais para o sucesso do leilão e, consequentemente, para a continuidade das melhorias no atendimento da Santa Casa. “Cada doação, cada gesto de apoio, é uma peça essencial na construção dessa história. Todos que participam, de alguma forma, deixam um legado para as futuras gerações,” enfatizou Marcos Garcia, também diretor.

O evento está marcado para as 11h e toda a comunidade está convidada a participar e fazer parte dessa história de amor ao próximo. Venha contribuir e ajudar a Santa Casa a continuar salvando vidas!

