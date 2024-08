Homem fica gravemente ferido após explosão em empresa de reciclados  

O caso ocorreu no começo da tarde de quinta-feira (29), em Guararapes/SP. De acordo com os bombeiros, a vítima trabalhava no local quando a explosão aconteceu.

Um homem, de 69 anos, ficou gravemente ferido durante uma explosão em uma empresa de reciclados em Guararapes/SP, no início da tarde desta quinta-feira (29.ago).

Segundo o Corpo de bombeiros, a explosão ocorreu no momento em que a vítima teria utilizado um tipo de serra elétrica para cortar um tambor.

A suspeita é de que continha gases químicos no recipiente, o que teria provocado a explosão ao entrar em contato com a faísca. O homem foi encontrado por um vizinho caído e desacordado. Ele foi socorrido por uma ambulância do município.

Ainda de acordo com os bombeiros, o idoso sofreu queimaduras no rosto, no braço e no peito. Ele trabalhava em uma oficina mecânica na Rua Baguaçu, quando o cilindro explodiu.

Os bombeiros solicitaram o apoio de uma ambulância para o resgate da vítima. Até a última atualização desta reportagem, não se sabe o motivo que causou a explosão do cilindro.

A assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba informou que o idoso teve uma lesão na testa e precisou levar pontos. Ele está respirando sem ajuda de aparelhos e não apresenta queimaduras. Ele ainda vai passar por avaliações.

*Com informações do g1

