Corinthians deposita multa e terá Hugo Souza contra o Flamengo 

Timão paga R$ 500 mil para colocar o goleiro em campo na partida de domingo.

O Corinthians depositou R$ 500 mil na conta do Flamengo na última terça-feira para ter Hugo Souza na partida entre os times, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians até o fim do ano. A cláusula foi imposta pelo Rubro-Negro no acordo com o Timão para liberar o jogador.

Caso os clubes voltem a se enfrentar pela semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, o Corinthians terá de pagar o mesmo valor a cada jogo entre eles.

A única forma do Corinthians economizar e conseguir evitar a multa é comprando os 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza previstos em contrato. No entanto, isso só pode ser feito a partir de 1º de outubro.

O Timão pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Flamengo pelo empréstimo até o fim do ano. Para manter o jogador a partir de janeiro de 2025, será necessário investir 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

A intenção da diretoria alvinegra é negociar com o Flamengo a aquisição de uma porcentagem maior do que os 50% previstos.

Hugo Souza foi titular em todos os 13 jogos desde que chegou ao Corinthians, brilhando em duas disputas de pênaltis, pela Copa do Brasil e Sul-Americana, além de grandes atuações no Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3