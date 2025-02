LBV entrega kits pedagógicos em São José do Rio Preto: um incentivo à Educação

A Legião da Boa Vontade (LBV) acredita que a Educação é um instrumento essencial no combate à pobreza e às desigualdades sociais. Por isso, ela apoia famílias que enfrentam dificuldades para adquirir itens escolares, contribuindo para reduzir os custos do orçamento familiar e incentivando meninas e meninos a continuarem os estudos e a vislumbrarem oportunidades de futuro.

Hoje em São José do Rio Preto/SP ocorreu a entrega dos kits pedagógicos arrecadados pela campanha LBV — Educação: Futuro no Presente!, para mais de cem crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social atendidos pela LBV no município.

Talita Correa, assistente social da LBV ressalta “A educação é, sem dúvida, um dos principais caminhos para a quebra do ciclo de pobreza e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, especialmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ao garantir a entrega desses kits, estamos construindo um futuro mais promissor e um fortalecimento da autoestima, mostrando a eles que são importantes e merecem as mesmas oportunidades de qualquer outro estudante, contribuindo para redução da evasão escolar.”

Clarice Martins, 8 anos, “Muito obrigada pelos materiais, vai me ajudar muito, ganhei régua, caderno de desenho, muito obrigada LBV”

Grazielly Kauany, 10 anos, agradece a LBV pelo material, dizendo que gostou muito e

Ana Luiza Rodrigues, 10 anos, também fez questão de agradecer “Muito obrigada LBV por dar o material, agradeço muito porque vai ajudar meu pai e minha mãe a não gastar esse dinheiro e comprar outras coisas pra mim, muito obrigada LBV”

A alegria estampada no rosto delas ao receberem seus kits, repletos de materiais essenciais para o aprendizado, reflete a importância desse gesto, que vai muito além de uma simples distribuição de itens de estudo. Para a família, essa ação representa um alívio, um sinal de solidariedade, pois o ato de oferecer apoio educacional não só contribui para o crescimento intelectual, mas também fortalece o laço comunitário e oferece uma sensação de esperança e pertencimento

Doações

Cada gesto importa e faz a diferença na vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Para contribuir com qualquer valor, acesse o sitewww.lbv.org.br ou faça uma doação via Pix pela chave: pix@lbv.org.br.

Informações: www.lbv.org.br | @LBV Brasil no Instagram e no Facebook