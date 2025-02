Sebrae-SP faz alerta sobre golpes contra MEIs em Votuporanga

Microempreendedores Individuais (MEIs) precisam ficar atentos para não se tornarem vítimas de golpistas.

O Escritório Regional do Sebrae-SP de Votuporanga faz um alerta aos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município e toda a região quanto a possíveis modalidades de golpes e dá dicas para que os empresários evitem se tornarem vítimas de fraudes.

De acordo com o Sebrae, um dos principais golpes é o dos boletos de cobranças indevidas. Nessa modalidade de golpe, os fraudadores enviam cobranças indevidas por e-mail, WhatsApp, SMS ou correspondência, como boletos de registro de domínio na internet (endereço de site), por exemplo. Esses boletos geralmente vêm com o logotipo da Caixa Econômica Federal e valores cobrados baixos.

“O objetivo do golpista é arrancar dinheiro do empreendedor sem que ele desconfie. Muitas vezes, o MEI acaba efetuando o pagamento do documento por falta de conhecimento, mesmo que não tenha um site”, disse Camila Brunassi de Araújo Marques, analista de negócios do Sebrae-SP.

Os interessados em se tornar Microempreendedor Individual devem estar atentos aos sites falsos de abertura do MEI. A formalização do MEI é sempre feita pelo portal Gov.br, de forma gratuita. Desconfie e evite qualquer oferta que fugir desse padrão. É comum que golpistas criem sites falsos, que se parecem muito com o original, para ter acesso a informações pessoais e tirar dinheiro das vítimas.

Outro golpe comum é o recebimento de e-mails solicitando que o microempreendedor faça correções na Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN SIMEI), ou informando sobre pendências em sua declaração de Imposto de Renda.

“Você pode identificar quando essas mensagens são fraudulentas observando o endereço de e-mail de onde elas foram enviadas, que costuma ter um nome que não faz sentido”, completou Camila Brunassi.

Outro golpe é o do DAS-MEI, onde os criminosos enviam uma falsa guia do DAS (Documento de Arrecadação Simplificada) para o empreendedor MEI, com o logotipo do Simples Nacional e utilizando linguagem técnica para parecer legítimo. Eles ameaçam multar o MEI caso ele não faça o pagamento, e oferecem apenas a opção de pagamento via Pix.

Existe também o golpe do empréstimo falso. Nessa situação os criminosos entram em contato com microempreendedores por meio de canais como WhatsApp; SMS; ligação telefônica; redes sociais. A partir disso, fazem propostas de supostos empréstimos vantajosos, com juros mais baixos do que estão sendo praticados pelo mercado. A mensagem enviada costuma conter um link.

O golpe da Decore, é um dos tipos de golpe contra o MEI que envolvem linhas de crédito. Nesse caso, os golpistas entram em contato com o microempreendedor informando que está liberado um crédito de determinado valor e se a pessoa teria interesse. Para receber o dinheiro, seria necessário obter uma Decore registrada (ou seja, uma Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos).

Ao entrar em contato com o escritório de contabilidade, o MEI é informado de que esse tipo de documento não existe. Os golpistas, por sua vez, fornecem o contato de um escritório que emite a Decore.

Confira dicas para não cair em golpes

Para não cair em golpes, o Sebrae-SP recomenda aos empresários verificarem sempre a segurança do site, fazer renovações pelos canais oficiais, desconfiar de cobranças e pedidos de documentos, ter atenção com links, downloads e senhas, conhecer as obrigações do MEI e ter cuidado com ofertas de crédito.

Se você cair em algum desses golpes, é importante fazer o Boletim de Ocorrência presencialmente ou online. Leve todas as provas que tiver, tais como mensagens, e-mails, comprovantes de pagamento e assim por diante. Também é essencial entrar em contato com o banco para relatar o ocorrido e contestar os valores das transações efetuadas pelos fraudadores.

Além disso, qualquer dúvida sobre algum tipo de cobrança é só entrar em contato com o Posto do Sebrae Aqui mais próximo.