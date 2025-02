Ação Entre Amigos 2025 terá sorteio de carro e moto 0 km 

Campanha deste ano beneficiará também a entidade contemplada; sorteio será no Dia das Mães, durante o Votu International Rodeo Show.

Na manhã desta quarta-feira (19.fev), o Fundo Social de Solidariedade se reuniu com representantes das entidades assistenciais no Parque da Cultura para dar início à 4ª edição da campanha Ação Entre Amigos, uma iniciativa solidária que visa angariar fundos para diversas entidades beneficentes do município de Votuporanga.

Este ano, a campanha traz duas grandes novidades: o ganhador do carro 0km receberá o veículo com emplacamento, tanque cheio e IPVA 2025 pago e a entidade contemplada também será beneficiada com uma moto 0 km.

O anúncio foi feito pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, e contou com a presença do prefeito Jorge Seba; vice Luiz Torrinha, dos empresários Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos (responsáveis pela doação do carro e da moto) e Henrico, conhecido como Kiko, representando a Fiat Caminho; do presidente da Câmara Municipal, Daniel David; e também de representantes das entidades assistenciais participantes. O vereador Emerson Pereira também acompanhou o ato.

Rose Seba falou com emoção sobre mais uma edição da campanha. “Tenho imensa alegria de estar aqui, hoje, com todos os representantes das entidades para iniciarmos essa ação, que é fruto de um projeto que se tornou um símbolo de solidariedade e união em nossa querida Votuporanga. Para mim, esta campanha representa uma oportunidade de construirmos, juntos, um futuro melhor para aqueles que mais precisam. Agradeço também a parceria do Valmir Dornelas que acredita no poder da solidariedade e está com a gente mais uma vez nesta caminhada.”

Valmir Dornelas, apoiador da ação desde o primeiro ano, aproveitou a fala da primeira-dama e comentou sobre a alegria em participar desse importante momento. “Me sinto muito feliz em fazer parte de tudo isso. Tenho um carinho muito grande pelas instituições que não medem esforços para ajudar quem mais precisa. Para mim, vocês são anjos.”

O prefeito Jorge Seba também agradeceu aos empresários pela doação do veículo e da moto e reforçou a importância desta corrente solidária. “Ninguém faz nada sozinho, a união de esforços, de ideias, de pessoas que acreditam que podemos construir um futuro melhor para Votuporanga é o que faz dessa cidade um ponto de luz no universo. Convido a todos para participar dessa corrente do bem. Façam suas doações, divulguem a campanha, mostrem que a solidariedade é a marca da nossa querida cidade.”

A Ação Entre Amigos é uma campanha que virou tradição na cidade e já arrecadou cerca de R$ 1,5 milhão ao longo dos três anos anteriores. Os recursos arrecadados são integralmente destinados a projetos sociais que beneficiam crianças, adolescentes, idosos e famílias em vulnerabilidade.

Interessados em concorrer ao prêmio podem procurar representantes das entidades participantes, fazer a doação de R$10 e preencher o cupom. Quem quiser conferir as entidades participantes basta acessar o site da Prefeitura ou diretamente pelo link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/acao-entre-amigos-2025

Sorteio

O sorteio será no dia 11 de maio, Dia das Mães, antes do show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, durante a programação do Votu International Rodeo Show. O Fundo Social terá, inclusive, espaço destinado na festa para que as entidades possam disponibilizar os cupons para quem tiver interesse em fazer doações. Local que foi cedido pelos organizadores do evento, Tércio Miranda e sua esposa Rosana Miranda.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9700 (ramais 9711 ou 9716), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.